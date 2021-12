Suspeitos de envolvimento na morte de PM são presos

Três homens suspeitos pela morte do soldado PM no último sábado, 21, foram presos na noite do último domingo, 22, na localidade conhecida como Invasão do Milho, Brongo do IAPI. Além deles, mais dois criminosos foram presos e um adolescente de 14 anos foi apreendido pelos policiais da 37ª CIPM.

Diego Marlon Lemos da Silva, conhecido como Diego Preto, Vailton Santos da Cruz, conhecido como Rato, Jorge Luís dos Santos Cruz, conhecido como Jorgito, Dilson Santana Vital, conhecido com Diu, Marcus Vinicius Cruz dos Santos, conhecido como Vini, e o adolescente foram presos com nove quilos de maconha, 70 balas de maconha embaladas em papel alumínio, 45 embaladas em sacos plásticos, 690 gramas de cocaína, 256 pedras de crack, duas balanças, sete aparelhos celulares, um relógio e 110 reais em espécie.

Diego, Vailton e Jorge são suspeitos de envolvimento na morte do soldado PM Edmilson Baiana Barreto, na localidade do Brongo. Os três possuem passagens pela polícia por homicídios na região.

Todos foram apresentados no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), exceto o adolescente que foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

adblock ativo