Suspeitos de envolvimento em triplo homicídio na orla são presos no bairro de Valéria

Dois homens suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que deixou três pessoas mortas e outras três feridas, na orla de Salvador, foram presos na tarde desta quarta-feira, 6, no bairro de Valéria, em Salvador. A ação criminosa aconteceu na terça, 5, na praia de Jaguaribe, em Patamares.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a dupla é apontada como responsável pelo transporte dos autores dos disparos. Imagens de câmera de vigilância auxiliaram na identificação dos suspeitos.

As motocicletas usadas pelos suspeitos foram apreendidas e serão encaminhadas para perícia | Fotos: Divulgação | SSP-BA

As motocicletas usadas pelos dois homens foram apreendidas e serão encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), José Bezerra, informou que qualquer denúncia que ajude na identificação dos demais suspeitos do atentado pode ser realizada de forma anônima por meio do telefone 3235-0000.

Enterro das vítimas

A ação criminosa, que tinha como alvo Lucas Santos de Souza, de 27 anos, por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, vitimou também os jovens Igor Oliveira e Juliana Alcântara, de 17 e 20 anos, respectivamente. Segundo as investigações, eles estavam próximos de Lucas Santos, mas não o conheciam.

No início da tarde desta quarta, às 14h30, o corpo de Igor foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. E, no fim desta tarde, por volta das 16h30, Juliana foi sepultada no Cemitério do Campo Santo, na Federação.

