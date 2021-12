Suspeitos de envolvimento em triplo homicídio em Jaguaribe receberam R$ 80 pelo crime

Os dois homens presos na tarde desta quarta-feira, 6, por suspeita de envolvimento na morte de três pessoas na praia de Jaguaribe, em Salvador, receberam R$ 80 pelo crime. Segundo a polícia, um dos suspeitos recebeu R$ 50, enquanto que o outro R$ 30.

A informação foi confirmada durante entrevista coletiva promovida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), na manhã desta quinta-feira, 7. De acordo com a polícia, a dupla presa nesta quarta-feira, 6, responderá por coautoria no crime. Além dos suspeitos, foram apreendidas duas motocicletas, capacetes e as roupas, identificadas pela polícia através de câmeras de segurança do local.

O alvo dos criminosos foi identificado como Lucas Santos de Souza, de 27 anos. Durante a investida criminosa, Juliana Celina da Santana Silva Alcântara, 20 anos, e Igor Oliveira Lima Filho, 17, também foram baleados e morreram.

Segundo o diretor do Departamento Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil da Bahia, José Alves Bezerra Júnior, os homens foram responsáveis por conduzir os autores dos disparos até o local do crime, reconhecer a vítima, sinalizar aos suspeitos e aguardar para a fuga.

"Temos como principal linha de motivação para as mortes, uma rixa entre criminosos. Estamos com equipes nas ruas buscando capturar os autores e só descansaremos quando conseguirmos", declarou o titular do DHPP.

Mandante - Pelo menos 22 pessoas já foram ouvidas sobre o crime, conforme o delegado Odair Carneiro, da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM). Ainda conforme a polícia, há uma hipótese de que o crime tenha um mandante, que não participou ativamente da ação. "Os trabalhos continuam para dar uma resposta completa a sociedade baiana", conta delegado.

