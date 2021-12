Suspeitos de duplo homicídio na Piedade são presos

Três homens suspeitos de envolvimento no duplo homicídio que ocorreu no dia 8 de maio na Praça da Piedade, em Salvador, foram presos e serão apresentados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na próxima segunda-feira, 15, às 10h, no auditório do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Augusto Santos Vilas Boas, o "Gugu", que já estava preso pelo homicídio de uma mulher no shopping Maxcenter (Itaigara), Cleibson Barreto Oliveira, o "Caquito", apontados como os executores, e Frederik Henry, o "Cachorrão", que, segundo os agentes, facilitou a fuga da dupla, cumpriam ordens de traficantes para assassinar João Solidade da Silva, de 34 anos, e Paulo Roberto Carvalho Lima, 53, responsáveis pela entrega de drogas oriundas da região amazônica.

Segundo a polícia, Gugu era do Engenho Velho da Federação, e Caquito, da Fazenda Grande. Já Cachorrão, que é advogado com registro na OAB e natural de São Paulo, morava na Liberdade.

Os agentes informaram que as vítimas, que já respondiam por tráfico no Amazonas forneciam drogas à quadrilha integrada por "Gugu", "Caquito" e "Cachorrão", e estavam pressionando para receber o pagamento da última remessa entregue.

Os dois revólveres utilizados no crime também foram apreendidos e serão apresentados. O secretário Maurício Teles Barbosa conduzirá a apresentação, acompanhado do delegado-geral Hélio Jorge e do diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Jorge Figueiredo e do diretor adjunto do DHPP, delegado José Bezerra Júnior.

Veja o vídeo das câmeras de segurança que flagraram suspeito com arma na mão:

