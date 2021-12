Suspeitos de balear PM são mortos em Cosme de Farias

Pouco mais de seis horas após o soldado PM Fabiano Miranda Gomes dos Santos, de 25 anos, ser baleado durante um roubo, em Pernambués, dois suspeitos de participar do crime foram mortos em Cosme de Farias.

De acordo com a versão oficial, Samuel da Silva Oliveira, 29, e outro indivíduo conhecido por Pastor receberam PMs da Operação Apolo a tiros e foram mortos em confronto. Outros dois suspeitos de prenome Jair e Felipe são procurados.

O caso é investigado pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) - criada para apurar crimes contra policiais. Por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o coordenador da força-tarefa, delegado Odair Carneiro, informou que Fabiano foi baleado após reagir ao assalto. Ele foi ferido na testa e no tórax.

Ainda conforme a Polícia Civil, os bandidos levaram uma pistola Taurus PT 940, de uso pessoal do soldado. Não foram passadas informações sobre as circunstâncias do crime.

O delito ocorreu por volta das 22h30 de quinta-feira, 4, na Avenida Thomaz Gonzaga, sentido Avenida Paralela, em frente à Farmácia Pires. Uma testemunha contou que um carro prata parou ao lado do carro onde o PM estava com a mulher e um homem desceu armado. Ele anunciou o roubo e, logo depois, ouviu-se os tiros.

"Fiquei com medo e me escondi, mas ouvi quando outro homem, de dentro do carro prata, disse ao cara que anunciou o assalto: 'Vaza! Vaza! Pega a arma dele'. Levaram a arma dele", completou.

"Depois, a mulher perguntou se eu vi para onde o namorado dela correu. Ela não o viu caído em frente ao carro. Ela ficou louca e repetia 'Acorda, amor'", disse a testemunha.

Informações da Centel dão conta de que Fabiano e a companheira estavam dentro do carro Fiat Stilo preto, quando os suspeitos passaram em um carro Renault Sandero prata e atiraram em direção ao carro do PM. Ele estava de folga e foi entregar uma torta no bairro.

Em nota, a PM informou que o veículo usado pelos bandidos foi encontrado na Baixa do Tubo, em Cosme de Farias. A PM não confirmou a relação de Daniel Santos de Oliveira, 22, com o assalto ao PM. Ele morreu em confronto com PMs na madrugada desta sexta, 5, na Baixa do Tubo. Três adolescentes foram ouvidas no DHPP e liberadas.

