Suspeitos de atirar contra PMs em Cajazeiras são presos

Bruno da Silva Andrade, de 19 anos, Ubiraci dos Santos, 25, Jonas Silva do Nascimento, 26, e Isac Davi Bispo da Conceição, 21, foram presos nesta quinta-feira, 20, suspeitos pela tentativa de homicídio contra dois policiais militares. O crime aconteceu no dia 7 deste mês, no bairro de Cajazeiras XI. Mais um envolvido no atentado encontra-se foragido.

Conforme informações da Polícia Civil (PC), os suspeitos cometerem o crime em vingança do irmão de Isac, conhecido como Alef Bispo Conceição, que ocorreu dias antes durante um confronto com a PM.

Ainda segundo a PC, o grupo nega o envolvimento nas tentativas de homicídios, mas todos eles foram identificados a partir de informações do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública (3235-0000) e com o auxílio de testemunhas que estavam no local e no momento do crime.

Isac foi preso na cidade de Inhambupe (distante a 169 km de Salvador). Já os demais foram capturados na mesma região onde o crime ocorreu.

Bruno, Jonas e Isac possuem passagens por tráfico e tinham mandado de prisão temporária expedidos. Ubiraci, tinha registro na polícia por roubo e mandado de prisão preventiva em aberto. Todos foram encaminhados para o sistema prisional.

