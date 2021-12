Suspeitos de atear fogo em ônibus na Santa Cruz são identificados

Os suspeitos de atear fogo em um ônibus do Consórcio Salvador Norte, na tarde da quarta-feira, 25, no bairro Santa Cruz – no Complexo do Nordeste de Amaralina –, e tentar incendiar outro, na Av. Juracy Magalhães Júnior, próximo à Ceasinha do Rio Vermelho, já foram identificados, ao menos, foi o que informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP/ BA).

Eles seriam integrantes da facção Comando da Paz (CP) e teriam agido em represália pela morte de Erivelton de Assis Santos, de 22 anos, momentos antes dos ataques, em confronto com policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina), conforme versão oficial. O grupo é procurado pela polícia.

Sem se identificar, uma fonte policial revelou que a ação foi ordenada por um homem de prenome Caique, um dos líderes do tráfico de drogas da localidade. A SSP não confirma a informação, embora afirme que o rapaz é um dos alvos prioritário do órgão.

Durante o ataque no Rio Vermelho, o cobrador Rafael Oliveira dos Santos teve queimaduras de primeiro grau nas pernas e nos braços e foi levado ao Hospital Tereza de Lisieux, no Itaigara. Ele teve alta médica na madrugada desta quinta, 26, conforme Daniel Mota, diretor do Sindicato dos Rodoviários.

De volta à rotina

Devido aos ataques, os ônibus pararam de circular na Santa Cruz, no Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, desde a tarde da quarta e, conforme Daniel Mota, ainda não há previsão para retorno.

Nesta quinta, os moradores desses bairros tiveram que se dirigir até o Parque da Cidade, no Itaigara, e na rua do Canal, no Rio Vermelho, para pegar ônibus. Os finais de linha dos três bairros foram transferidos temporariamente para esses locais.

O clima nesta quinta na Santa Cruz, no Vale das Pedrinhas e no Nordeste de Amaralina era de tranquilidade. Os estabelecimentos comerciais e escolas funcionaram normalmente.

Trabalhadores da Coelba e de uma empresa de telefonia fizeram reparos nos cabos de energia elétrica e nas linhas telefônicas, na rua Onze de Novembro, na Santa Cruz, local onde o ônibus foi incendiado.

