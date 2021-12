Suspeitos de ataques a carros-fortes são presos em praia do Rio Vermelho

Quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de ataques a carros-fortes foram presos na noite desta quinta-feira, 27, durante uma operação da Polícia Federal (PF) e da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em Salvador.

Os criminosos foram capturados na praia da Paciência, no Rio Vermelho, com um colete de uma empresa de segurança, 2 kg de cocaína, meio quilo de maconha, quatro balanças e R$ 325 em espécie.

Entre os suspeitos, está José Nilton Carvalho de Souza, conhecido como 'Do Milho', de 22 anos, responsável pela morte do segurança Evandro Silva Lima, que trabalhava na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). O crime foi cometido na Estrada de São Lázaro, no dia 4 de setembro do ano passado.

Ele também é apontado como autor das mortes de rivais do tráfico de drogas no Engenho Velho da Federação e, segundo a SSP-BA, tem ligação direta com as últimas tentativas de roubo a carros-fortes em Salvador.

Os outros presos são Luís Henrique Freitas Cerqueira, o 'Dan', de 26 anos, Leandro Lima Souza, o 'Guegueu', de 24, e Mateus Nascimento Santos, o 'Gordo', de 22.

Os quatro foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

