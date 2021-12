Suspeitos de ataque a bancos em Catu são apresentados pela polícia

Duas pessoas suspeitas de envolvimento na tentativa de assalto a quatro bancos em Catu (a 93 km de Salvador) são apresentadas na manhã desta segunda-feira, 27, no auditório da Polícia Civil, na Pituba. Os nomes dos detidos não foram divulgados pela polícia.

A apresentação é conduzida pelo diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), delegado Marcelo Sansão, e pelo coordenador da Divisão de Crimes Contra Instituições Financeiras, do Draco, delegado Paulo Roberto Guimarães.

Crime

O ataque aconteceu na madrugada do dia 30 de março, quando um grupo fortemente armado invadiu a cidade e explodiu agências da Caixa, Bradesco, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Na época, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o bando não conseguiu levar o dinheiro das instituições financeiras. Lojas também foram alvo dos bandidos.

Um homem suspeito liderar o ataque foi preso no mesmo dia do crime, dirigindo um carro roubado, em Feira de Santana. Elton Vinícius Bispo Freitas, também conhecido como "Acarajé", foi encaminhado para o sistema prisional de Salvador.

O homem também possuía mandado de prisão pela morte de um soldado da Polícia Militar, ocorrido em 2016, além de liderar o tráfico de drogas no bairro de Fazenda Grande do Retiro, na capital baiana.

