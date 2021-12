Suspeitos de assassinato de PM morrem durante confronto em Jauá

Dois suspeitos de envolvimento no assassinato do cabo da Polícia Militar Gustavo Gonzaga da Silva, cometido em 8 de junho, acabaram mortos nesta quitna-feira, 12, durante uma ação da polícia em Jauá, na orla de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da Polícia Civil, Pablo Azevedo Vieira dos Santos, o Marão, e Mateus Rafael Passos Gomes dos Santos, conhecido como Friza, reagiram com tiros à tentativa dos policiais de cumprir mandados de prisão preventiva contra a dupla, que estava escondida numa casa.

Pablo e Mateus foram baleados e levados pelos policiais a um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos. A operação foi integrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Coordenação de Operações Especiais e guarnições da PM.

Vítimas em série

Com a dupla, segundo a polícia, foram apreendidas duas pistolas calibres 380 e ponto 40, 13 munições de calibres ponto 40 e 380, além de dois aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro de R$ 50 e um relógio. Também participaram da morte do PM, ainda conforme a Polícia Civil, Willian dos Santos Santana, conhecido como Chokito, Cleber Costa Soares, o Keka, e Emerson dos Santos, o Leno, que estão sendo procurados pela polícia.

O cabo Gonzaga foi torturado e assassinado no bairro de Santa Cruz, na região do Nordeste de Amaralina. Pablo e Mateus também figuravam como autores das mortes dos seguranças Derivaldo Rocha dos Santos, Geraldo Mota Cunha e Márcio Rogério Bandeira, que trabalhavam no ensaio da banda Harmonia do Samba, em Pituaçu, em fevereiro de 2017, e pelo menos outros oito homicídios cometidos no Nordeste.

