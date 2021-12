Suspeitos de assassinar adolescente são inseridos no 'Baralho do Crime'

Dois homens suspeitos de assassinar o adolescente Jonas Ribeiro dos Santos Neto, 17 anos, em 2018, foram colocados no 'Baralho do Crime' nesta terça-feira, 12, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os procurados são Jordson Miranda Ramos dos Santos, o ‘Medusa’, e Caio Machado Regis dos Santos. Os dois estudaram na mesma escola que Jonas, e o reconheceram como morador da região do Planeta dos Macacos. O jovem foi retirado de um ônibus, no final de linha de São Cristóvão, esteve desaparecido e foi encontrado morto em dezembro do ano passado.

Disque-Denúncia (3235-0000 ou 181) ou através do site. Sem necessidade de se identificar.

