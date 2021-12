Suspeitos de assaltos são presos com arma falsa em Campinas de Pirajá

Dois homens foram presos nesta sexta-feira, 2, durante operação da Polícia Militar (PM-BA) no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. Eles eram suspeitos de realizar assaltos na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes localizaram a dupla após terem recebido uma informação que eles estavam praticando assaltos em um veículo, modelo Chevrolet Prisma.

Segundo informações do comandante da PM, Elsimar Leão, uma guarnição estava próxima do local e realizou as prisões.

Na ação, foram apreendidos uma pistola falsa e três aparelhos celulares. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

adblock ativo