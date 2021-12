Suspeitos de assalto são presos em praia no Subúrbio Ferroviário

Dois jovens foram presos na manhã desta quarta-feira, 10, após confronto com uma guarnição da Ronda Maria da Penha, na região do Subúrbio Ferroviário. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 11, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Agentes da Ronda Maria da Penha, passavam pela BA 528, principal ligação entre a BR 324 e Base Naval de Aratu, foram informados por populares sobre dois homens que praticaram assaltos, em um veículo Ford Fiesta, cor prata e de placa QPB-6207.

Os agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) fizeram patrulha na região e localizaram a dupla, que atirou contra os agentes ao perceber a aproximação. Integrantes da Operação Gêmeos e da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Valéria) foram acionados para dar reforço.

Igor Henrique dos Santos, 22 anos, e Luiz Paulo da Silva Souza, 21, desceram do carro atirando e foram em direção à praia de São Tomé de Paripe. Durante a troca de tiros Igor foi atingido no ombro e socorrido para o Hospital do Subúrbio.

A dupla, o veículo e os materiais recuperados foram encaminhados para Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), na avenida Antônio Carlos Magalhães, onde foram autuados por roubo.

