Suspeitos de assaltar taxistas e motoristas de aplicativos são presos

Dois suspeitos de assaltos a taxistas e motoristas de transporte por aplicativo foram presos na tarde desta quarta-feira, 16, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, Leonardo de Jesus Nascimento e Gleidson Vinícius Vaz Dias cometeram os crimes na noite de terça, 15, em Lauro de Freitas e no Largo do Tanque.

Após a prisão, a dupla foi reconhecida pelas vítimas, que tiveram pertences, dinheiro e os veículos roubados, além de sofrerem agressões. Um dos veículos roubados, modelo Chevrolet Cobalt, foi recuperado, enquanto um Prisma ainda é procurado pela polícia.

A polícia ainda investiga a ligação entre Leonardo e Gleidson - que utilizaram uma pistola semiautomática para cometer os crimes - com o armamento localizado pela Polícia Militar, em um táxi na mesma localidade, na noite de terça.

Os dois foram autuados por roubo com uso de arma de fogo e estão presos à disposição da Justiça.

Outro caso

Já na manhã desta quarta, outro suspeito de assaltar um motorista de aplicativo foi encontrado pela polícia. Romário da Paz de Souza, de 23 anos, tentava atendimento no Hospital Ernesto Simões após ser atingido por um disparo de arma de fogo. Ele utilizava documentos falsos.

Romário também foi reconhecido pela vítima, que teve o carro, modelo HB20, roubado no Largo do Tamarineiro, no bairro do Pau da Lima.

O suspeito, que foi baleado por uma pessoa que passava pela rua e fugiu em seguida, está custodiado no hospital, aguardando alta médica para ser conduzido para à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

