Suspeitos de assaltar posto fogem por condomínio no Cabula

Homens armados usaram um condomínio, no bairro do Cabula, como rota de fuga na tarde deste domingo, 23. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os suspeitos haviam acabado de assaltar o posto de gasolina, que fica ao lado do imóvel, na Avenida Silveira Martins.

Ainda de cordo com as informações da Stelecom, um dos envolvidos foi capturado e outros três ainda estão sendo procurados no local. O caso está sendo acompanhado pelos policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Milita (CIPM) e o apoio do Grupamento Aéreo da PM (GRAER) foi solicitado para ajudar nas buscas.

adblock ativo