Suspeitos de assaltar pedestres na Suburbana morrem em confronto

Dois homens que não tiveram as identidades reveladas, e estavam assaltando pessoas em um carro na avenida Suburbana, nas proximidades do bairro de São João do Cabrito, morreram durante confronto com a polícia na noite deste domingo, 15. Outros três suspeitos conseguiram fugir. As informações são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com a SSP, o grupo armado circulava em um carro modelo Logan, cor vermelho, placa NZQ 8406, e assaltava populares na avenida. Policiais avistaram os suspeitos e iniciaram uma perseguição seguida de confronto.

Depois de alguns minutos, o veículo foi encontrado abandonado na Estrada Velha de Periperi, com sinais de colisão. Dois dos suspeitos foram atingidos, socorridos com ferimentos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram.

Com os suspeitos foram apreendidos uma metralhadora calibre 9 mm, de uso restrito, e uma pistola calibre 40. As armas foram encaminhadas para a Corregedoria da Polícia Militar, onde a ocorrência foi registrada.

