Suspeitos de assaltar cargas e veículos são presos na BR-116

Seis homens presos, na madrugada desta sexta-feira, 13, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em blitz realizada na BR-116, em Rafael Jambeiro (a 179 km de Salvador), são suspeitos de praticar assaltos a cargas e veículos de passeio na BR-116.

Eles foram transferidos, nesta sexta, para o Conjunto Penal de Feira de Santana, onde estão à disposição da Justiça. O flagrante teve início com abordagem a um VW polo sedã, com cinco ocupantes, onde os policiais encontraram duas pistolas de uso restrito da polícia, uma calibre 9 mm e outra ponto 40, com 27 munições intactas, sob o banco do motorista.

Conforme registro da PRF, durante o deslocamento para fazer o flagrante, um dos homens abordados recebeu várias ligações pelo celular. Sempre da mesma pessoa, pedindo "onde está a mercadoria? Diz onde estão que vou pegar vocês com a Ducato".

Armas e munição foram encontrados com suspeitos presos

Numeração adulterada

Em seguida, os policiais abordaram uma van modelo Ducato e confirmaram que as ligações para o grupo que já estava preso foram feitas do celular do motorista do veículo, cuja numeração do chassi e motor têm sinais de adulteração.

Os homens, dois veículos e as armas foram encaminhados para a Delegacia de Roubo de Cargas de Feira de Santana, onde foi constatado que eles já têm passagem por diversos crimes, inclusive latrocínio, assaltos, roubos e furtos.

"Eles reconheceram em depoimento que estavam juntos para fazer um assalto a carga, provavelmente de remédios", afirmou o titular da delegacia especializada, Matheus Souza.

