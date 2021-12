Suspeitos assaltam e atiram em hóspede em Salvador; caso é investigado

Um homem foi alvo de uma tentativa de latrocínio na noite desta quinta-feira, 15, em um hotel na região do Iguatemi. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as testemunhas já foram ouvidas e devem ajudar a identificar os envolvidos no crime.

Na noite desta quinta, os suspeitos ao ver uma família desembarcar com pertences, se adiantaram e entraram no hotel, fingindo serem clientes. Os dois homens renderam um dos hóspedes, atiraram no mesmo e levaram alguns dos pertences.

A dupla utilizou um veículo para fugir. As polícias Civil e Militar identificaram e apreenderam o táxi, no bairro do Nordeste, onde o proprietário reside. Segundo o depoimento dele, o carro estava alugado a um terceiro, que é procurado.

As imagens do sistema de segurança do hotel estão sob posse da polícia. As buscas estão sendo realizadas pelas equipes da Rondesp/Atlântico, da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar, da 16ª Delegacia Territorial e do Departamento de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio.

