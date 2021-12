Suspeito tenta tomar arma de policial ao ser flagrado roubando

Um homem, identificado como Eliel Cruz de Santana, 38, foi preso após tentar roubar passageiros de um ônibus. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi flagrado por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (GERRC), que faziam uma operação no local.

Quando foi abordado, Eliel ainda tentou pegar a arma de um dos policiais, mas foi baleado na perna. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde está custodiado.

Segundo a polícia, Eliel responde por três crimes na justiça por furto, roubo e estelionato.

