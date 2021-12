Suspeito tenta revender bicicleta roubada ao dono e é preso

O estudante de direito Jobson de Freitas Passos Santos foi preso nesta quinta-feira, 8, ao tentar vender uma bicicleta que havia sido roubada em setembro de 2016, ao dono, o atleta de triathlon Renan dos Santos Bertoli. A bike, avaliada em R$ 10 mil, foi recuperada.

Equipes do Departamento de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) monitoravam Jobson e o prendeu no local marcado para o recebimento da bicicleta, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Renan teve seu carro roubado no Centro Administrativo da Bahia (CAB) por dois homens armados. No interior do veículo, estava a bicicleta que o atleta usava para competir. No dia 5 de fevereiro deste ano, Jobson, que também é atleta, recebeu a bicicleta, e, sabendo que pertencia à vítima, passou a se comunicar com ele, oferecendo-lhe por 2 mil reais.

Autuado em flagrante por receptação, Jobson passou por audiência de custódia, na qual a Justiça determinou que ele respondesse ao inquérito em liberdade. O DCCP ainda segue as investigações para identificar os autores do roubo.

adblock ativo