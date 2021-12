Um cachorro da raça bulldog inglês foi roubado na noite desta quinta-feira, 5, no Canela, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 21h, na rua Marechal Floriano. A ação ousada dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança de um condomínio da região.

"Duas pessoas em um Siena me viram passar pela rua com o cachorro. Um deles desceu, me rendeu com uma arma e levou o meu cachorro para o carro", disse a vítima Mateus Andrade, dono do cão. Segundo ele, ao menos dois homens teriam praticado o crime.

Denúncia

Na filmagem, Mateus aparece caminhando com animal de estimação, de nome "Fidalgo", que tem há 5 anos. Três carros passam pela rua, quando um quarto veículo para um pouco mais à frente da vítima. Um suspeito de camisa listrada desce e caminha até Mateus. Momentos depois, ele retorna correndo com o animal até o carro.

Mesmo sendo uma raça dócil, Fidalgo ainda reluta rapidamente em entrar no veículo, mas o criminoso puxa bruscamente o animal para o carro. "Ele é muito bobão, muito dócil. Foi isso que facilitou", lamentou a vítima.

"Ele é muito bobão, muito dócil. Foi isso que facilitou"

Na fuga, o condutor do Siena arrasta o automóvel com a porta do passageiro ainda aberta, colidindo em um outro carro estacionado na rua.

Segundo Mateus, um filhote do cão é avaliado em aproximadamente R$ 5 mil. "Fiz o registro da ocorrência na delegacia virtual e também fui na 1ª Delegacia, nos Barris. Hoje a tarde estarei voltando lá para entregar as imagens à policia", finalizou.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos.

Nicolas Melo* Suspeito rende homem e rouba cachorro avaliado em R$ 5 mil

Fidalgo é de uma raça dócil

Cachorro roubado tem cinco anos

adblock ativo