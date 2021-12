Suspeito que portava munições de fuzil russo é morto em Valéria

Um homem foi morto após entrar em confronto com a polícia. O suspeito estava acompanhado com mais 11 comparsas, que conseguiram fugir do local.

O caso aconteceu neste domingo, 10, em Penacho Verde, em Valéria. O Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) realizava a patrulha quando cerca de 12 homens começaram a atirar em direção às viaturas, mas conseguiram fugir.

Dez minutos após o confronto, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) foi informado de que um homem ferido estava em uma residência em Valéria. Os policiais encontraram o suspeito, que chego a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais encontraram na casa um carregador e munições de fuzil AK 47, de fabricação russa, além de outros calibres e algumas porções de drogas.

