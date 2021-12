Suspeito que divulgava fotos com submetralhadora é morto em São Marcos

Um homem morreu na madrugada desta terça-feira, 9, após confronto com a polícia na localidade de São Domingos, no bairro de São Marcos, em Salvador. Segundo a polícia, o suspeito usava as redes sociais para publicar fotos e vídeos utilizando armas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima) receberam denúncias de homens armados na região. Ao chegarem ao local indicado, os suspeitos atiraram e, durante o confronto, um deles foi atingido.

O homem, ainda não identificado, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Foram encontrados vídeos e fotos com armas no celular dele.

No local, os policiais ainda apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm de uso restrito, carregadores, munições, colete balístico, rádio transmissor, balança e porções de maconha. Os demais suspeitos fugiram e seguem sendo procurados.

