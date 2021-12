Suspeito que arremessaria drogas em presídio morre durante confronto

Um suspeito que iria arremessar drogas e alimentos para a área interna da Penitenciária Lemos Brito, localizado no bairro da Mata Escura, em Salvador, morreu na madrugada deste domingo, 20, em confronto com as equipes do Batalhão de Policiamento de Choque (BCHOq) da PM.

O caso aconteceu durante ação da Operação Grifo, que visa intensificar o combate ao tráfico de drogas e organizações criminosas. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), por volta das 3h, os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) averiguavam informações sobre um grupo, com cerca de 10 homens armados, circulando nas redondezas do presídio. Ao chegarem no local, eles foram recebidos a tiros pelos suspeitos, iniciando um confronto.

Em seguida, eles fugiram por uma região de vegetação e, após a troca de tiros, um dos suspeitos foi encontrado em ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. Com o homem foram encontrados uma pistola, calibre 45 e nove munições intactas. Nas malas e mochilas também foram encontrados, além dos alimentos, 22 tabletes de maconha, quatro pacotes de cocaína e uma pedra de crack. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.

