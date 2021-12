Suspeito preso por tráfico no Centro Histórico é suspeito de participar de oito homicídios

Um homem foi preso no bairro de Nazaré, nesta quarta-feira, 19, suspeito de liderar tráfico no Centro Histórico e investigado por oito homicídios. Jadson Gramacho dos Santos, conhecido como Jau, de 30 anos, foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 20, no auditório da Polícia Civil, localizado na Pituba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jau é investigado por participar de oito homicídios, ocorridos no Pelourinho, Barbalho e na Saúde. A prisão do suspeito foi feita por equipes da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Equipes da 12 ª DT/Itapuã e da Polícia Federal contribuíram nas investigações dos crimes ligados a Jau.

De acordo com a delegada Patrícia Brito, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Jadson estava em liberdade condicional e é suspeito de participar da morte do rival Luís Henrique Costa Vieira de Jesus. O corpo da vítima foi localizado em um container, no dia 26 de outubro, no bairro do Comércio.

Jadson também é suspeito de participar dos assassinatos de Nivaldo Silva de Jesus, Jamilton Dias Oliveira da Silva, Alessandro Santana da Silva Ramos, Paulo Vitor Amorim Dantas, Maurício Aquino dos Santos Filho, Juvenal Pereira Silva e Clerisson de Jesus Queiroz.

Segundo a delegada Pilly Dantas, titular da 3ª Delegacia de Homicídios, os crimes podem estar ligados ao tráfico de drogas. "Quando não participava como executor, Jadson era o mentor dos homicídios. Ele também é investigado por ocultação de cadáver", explica.

O suspeito já responde por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, ele teve o benefício da condicional suspenso e retornará ao cumprimento de pena em regime fechado.

Além da prisão, os agentes encontraram na casa de Jau, localizada em Jardim de Alah, duas porções de maconha e uma caderneta com anotações do tráfico. O material foi encaminhado para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), enquanto o suspeito seguiu para o sistema prisional.

