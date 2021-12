Suspeito oferece R$ 50 mil para ser liberado pela polícia

Rafael Silva Santos, 23 anos, foi preso após ser flagrado com uma arma e drogas e tentar subornar policiais militares com uma quantia no valor de R$ 50 mil, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso ocorreu na noite de domingo, 1º, mas a informação só foi divulgada pela PM na tarde desta segunda-feira, 2.

De acordo polícia, Rafael foi preso por uma viatura da 14ª Companhia Independente (CIPM/Lobato) durante uma operação realizada na localidade conhecida como "Corre ou Morre".

Com ele, a polícia afirma ter encontrado uma pistola calibre 40 com 13 munições intactas, 20 pinos de cocaína e uma quantia no valor de R$ 2.916.

Conforme a PM, o suspeito confessou que estava patrocinando uma "festa do pó", como são conhecidas festas regadas a drogas, no momento em que foi flagrado.

A PM ainda informou que o jovem tentou fugir e que algumas pessoas tentaram tirá-lo da viatura, porém, os policiais militares o conduziram para 29ª Delegacia Territorial de Plataforma.

Lá, foi constatado um mandado de prisão contra o Rafael em aberto. O crime que ele teria cometido não foi informado.

adblock ativo