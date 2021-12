Suspeito morre em confronto com policiais no subúrbio ferroviário

Um homem de suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante um confronto com policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato), no bairro de São João do Cabrito, neste domingo, 13. Com ele, foram apreendidos uma pistola .40, 26 trouxas de maconha e um caderno com anotações do tráfico.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito recebeu os militares a tiros, quando foi alvejado. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Há uma suspeita de que ele faz parte da organização criminosa da localidade.

Ainda segundo a SSP-BA, pouco depois, a 14ª CIPM também conseguiu prender Cristiano da Cruz, 29 anos, no bairro do Alto do Cabrito, que possuía 10 trouxas de maconha. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado.

Além dessas duas ocorrências, a guarnição ainda recuperaram um veículo roubado no Alto do Cabrito. Era um Chevrolet Corsa, de placa JRC4681, cor preta. O carro foi encaminhado para o pátio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

