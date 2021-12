Suspeito morre em confronto com polícia em Brotas

Um homem morreu durante um confronto com a polícia em Brotas na madrugada desta segunda-feira, 14. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ramon Conceicção da Silva, 24 anos, teria atirado contra uma guarnição das Rondas Especiais (Rondesp/Atlântico). No revide, ele acabou sendo baleado.

Ramon chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Com o suspeito, policiais encontraram um revólver calibre 38, 53 trouxas de maconha, além de um rádio comunicador e um celular. Um comparsa de Ramon conseguiu fugir. O material apreendido foi apresentado na Corregedoria Geral da Polícia Militar.

