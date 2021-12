Suspeito morre em confronto com PMs no Engenho Velho da Federação

Ítalo dos Santos de Santana, de 28 anos, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM-BA) na manhã desta sexta-feira, 3, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) chegaram até localidade conhecida como "Cobrador" após denúncia de homens armados na região.

Ainda conforme SSP-BA, os policiais foram recebidos a tiros e houve perseguição. Na fuga, um dos suspeitos teria tentado invadir uma residência e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Com Ítalo dos Santos, foram apreendidos uma pistola de 9 milímetros, dois carregadores, 39 pedras de crack, 21 pinos de cocaína e duas porções de maconha.

adblock ativo