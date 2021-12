Suspeito morre em confronto com a polícia em Cajazeiras XI

Um suspeito de tráfico de drogas morreu durante uma troca de tiros com a polícia no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador. De acordo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) realizavam rondas na região conhecida como Independência quando um grupo reagiu a abordagem a tiros.

Ainda segundo o órgão, durante o confronto, o suspeito foi atingido. O homem, que não teve a identidade relevada até o momento, foi socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 25, mas foi divulgado nesta terça, 26, pela SSP-BA.

Com o suspeito, os policiais apreenderam 384 trouxas de maconha, 88 pinos de cocaína, uma arma de calibre 38, munições e caderno com anotações do tráfico.

