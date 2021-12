Suspeito morre e submetralhadora é apreendida no Curuzu

Um homem que não teve a indentidade revelada morreu após trocar tiros com policias militares na tarde deste domingo, 28, no bairro do Curuzu, em Salvador. Durante ação uma submetralhadora foi apreendida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), por meio de uma denúncia enviada através do 190 para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), um grupo de 10 suspeitos foi flagrado na rua Paulo Maia, região do Curuzu, portando o armamento.

Com a tentativa de aproximação das viaturas da 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade) houve confronto, e um dos suspeitos foi atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu. Os outros nove conseguiram escapar. Com o bando foram apreendidos uma submetralhadora calibre 40, além de carregadores e munições.

