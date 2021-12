Suspeito morre e outro fica ferido em tiroteio com a PM

Apontado de envolvimento com o tráfico de drogas, Leandro de Oliveira Santos morreu nesta terça-feira, 6, durante uma ação dos policiais da 50ª CIPM (Sete de Abril) na localidade do Buraco do Peba, bairro de São Marcos, em Salvador.

Ainda de acordo com a polícia, Jefferson Macedo dos Santos, também suspeito de tráfico, ficou ferido na troca de tiros. "Eles vieram tomar a boca de fumo. No revide dos policiais, dois foram baleados, um veio a óbito e outro ficou ferido", diz a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP).

Eles chegaram a ser encaminhados para o Hospital Roberto Santos (HGRS), localizado no Cabula. Leandro de Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Jefferson Macedo passava bem após cirurgia.

Segundo o major Evenon, comandante da 50ª CIPM, eles fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas do Coroado, no Pau da Lima. "Recebemos uma denúncia de que havia 15 homens armados se preparando para invadir uma 'boca de fumo' e ameaçando moradores. Os policiais vieram averiguar a denúncia e foram recebidos a tiros", disse.

adblock ativo