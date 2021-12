Suspeito morre e drogas são apreendidas em operação contra roubo a bancos

Um suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por ataques contra instituições financeiras morreu na manhã desta terça-feira, 15, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado durante a “Operação Aerarium”, que busca suspeitos de envolvimento em roubos a bancos.

Como parte da operação, mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em em Salvador, Simões Filho e em Arembepe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Junto com o suspeito morto, armas, drogas, luvas e roupas camufladas foram apreendidas na casa onde ele foi localizado. De acordo com a PC, o homem, que seria responsável pelo manuseio e preparo de artefatos explosivos, reagiu a prisão e entrou em confronto com os policiais.

Ferido na troca de tiros, Marcos André Marais Silva, 25 anos, foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Participam da “Operação Aerarium”, equipes dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE), com o apoio de guarnições da Polícia Militar.

O diretor do Draco, delegado José Bezerra, destaca a importância da integração. “Esta operação é uma sequência de uma série de ações da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, hoje com o objetivo essencial de coleta de elementos probatórios e prisões”, comentou.

Participam das ações, o Comando de Operações Policiais Militares (COPM), os Comandos de Policiamentos Regionais Atlântico (CPRC-A), Baía de Todos os Santos (CPRC-BTS), Região Metropolitana (CPRC-RMS), e das Companhias Independentes de Policiamento Tático - Atlântico (CIPT-A) e Baia de Todos os Santos e (CIPT-BTS).

