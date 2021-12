Suspeito morre e cerca de R$ 6 mil são apreendidos durante ação da PM em Tancredo Neves

Um homem foi morto e mais de R$ 6 mil, uma pistola, drogas e munições foram apreendidos durante ação conjunta realizada pela Polícia Militar (PM), na manhã desta sexta-feira, 2, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação, que contou com a participação de equipes do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), Rondas Especiais (Rondesp) Central e RMS, 23ª Companhia Independente da PM e Batalhão de Choque, ocorreu na localidade conhecida como Buracão, após levantamento de informações das unidades policiais.

Ainda conforme a pasta, as equipes montaram o cerco e durante a ocorrência foram recebidas a tiros. No confronto, um deles foi atingido, socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiu. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Ao final da ação foram apreendidas, além da pistola e do dinheiro, carregador para o armamento, nove mil pinos para armazenar cocaína, 42 porções de drogas, 56 munições, 500 embalagens plásticas, um celular e um capuz.

O caso foi registrado na corregedoria da PM.

