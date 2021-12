Suspeito morre durante tentativa de assalto a major da PM

Um homem, identificado como Alex Moraes de Jesus, morreu durante uma tentativa de assalto a um major da Polícia Militar na tarde da quinta-feira, 28, no início da Ladeira da Montanha, localizado no bairro do Comércio, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o major se encontrava em horário de folga, quando foi surpreendido por um grupo de seis pessoas, que anunciou assalto.

Durante a ação criminosa, um dos suspeitos deu um golpe de "gravata" no major, que conseguiu sacar a arma e atirou contra o grupo, atingindo Alex Moraes. Com os disparos, os outros suspeitos conseguiram fugir.

Alex Moraes de Jesus chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a UPA dos Barris, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a SSP-BA, o major informou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que agiu em legítima defesa.

