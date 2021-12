Suspeito morre atropelado após roubo na Estação da Lapa

Um homem foi atropelado por um ônibus na saída da Estação da Lapa, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 13. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que o acidente ocorreu quando o rapaz tentou fugir após ter cometido um roubo dentro do terminal. Ele teria sido perseguido por pessoas que presenciaram os crime.

No momento da fuga, o suspeito, ainda não identificado, atravessou entre os ônibus, sendo atingido por um dos coletivos. Policiais do 18º Batalhão da PM (18º BPM/ Centro Histórico) isolaram a área para a realização da perícia e remoção do corpo.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego na localidade não foi afetado.

