Suspeito morre após confronto com a PM no Engenho Velho da Federação

Um homem apontado pela polícia como traficante morreu após entrar em confronto com policiais militares na localidade do "Forno", no Engenho Velho da Federação, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 13. A identidade dele ainda não foi divulgada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), viaturas das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico faziam ronda no bairro, quando entraram em confronto com o suspeito após ele resistir à voz de prisão. Foram encontrados com o homem uma pistola de fabricação argentina, da marca FM HI Power, além de um carregador com seis munições, 24 pedras de crack, três pinos de cocaína e uma certa quantia em dinheiro.

Ainda segundo a SSP-BA, o suspeito ainda foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar (PM-BA), no bairro da Pituba. "Temos ampliado as ações ostensivas nesta região por conta da atividade do tráfico de drogas. Infelizmente, esse indivíduo preferiu atirar", afirmou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany, por meio de nota da SSP-BA.

adblock ativo