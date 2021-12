Suspeito mata jovem durante assalto e é linchado em Castelo Branco

Um jovem de 20 anos foi assassinado ao reagir a um assalto na madrugada desta quinta-feira, 12, em Castelo Branco. Após o crime, vizinhos da vítima lincharam o assaltante, que não ressistiu aos ferimentos e também morreu.

O crime aconteceu por volta de 3h30, no loteamento Souza Goes, na avenida principal de Castelo Branco, atrás do Clube Portuguesa. Rafael Duarte Soares, 36 anos invadiu a casa de Jorge Cleidson Araujo Santana, que estava sozinho no imóvel.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Jorge reagiu a investida de Rafael e foi golpeado por uma arma branca, sendo perfurado no pescoço. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Eládio Laesérre, em Cajazeiras, mas já chegou sem vida.

Ao perceber a ação, os vizinhos de Jorge lincharam Rafael na mesma rua onde o crime aconteceu.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).

