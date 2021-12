Suspeito foge da polícia e cai em cisterna de 5 metros

Um homem de 38 anos, suspeito de tráfico de drogas, caiu em uma cisterna durante uma perseguição policial no final da manhã da segunda-feira, 30, no bairro Santiago, em Arraial d'Ajuda, município de Porto Seguro.

Conforme informações da Polícia Militar, a PM foi acionada para verificar uma denúncia de indivíduos traficando drogas no bairro. O suspeito em companhia de um comparsa começaram a correr assim que avistaram os policiais. Durante a fuga ele acabou caindo em uma cisterna de aproximadamente cinco metros de profundidade.

Com ele a PM encontrou 45 buchas de maconha, um celular, um relógio e a quantia em dinheiro no valor R$ 140.

A polícia ajudou no resgate do homem e junto com o material apreendido foi apresentado na sede da Delegacia Territorial onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

