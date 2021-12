Suspeito ferido durante tentativa de assalto a carro forte é detido em hospital

Um dos quatro homens suspeitos de participarem de uma tentativa de assalto contra um carro forte que abasteceria a Agência do Bradesco na rua Melo Morais Filho, no bairro Fazenda Grande do Retiro, foi detido poucas horas após o crime.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a tentativa de assalto ocorreu por volta das 9h30. Durante a ação, houve uma troca de tiros entre os suspeitos e os seguranças do estabelecimento e um dos assaltantes foi atingido. O homem buscou atendimento médico no Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, e acabou sendo localizado pela polícia.

Com ele foram apreendidos dois carros, que eram usados pela quadrilha e uma pistola. Em um dos veículos foi achado um alvará de soltura.

Os demais integrantes do grupo continuam sendo procurados por Equipes dos Departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Repressão ao Crime Organizado (Draco), como apoio do Grupamento Aéreo (Graer) e Operação Apolo da Polícia Militar.

