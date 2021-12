Suspeito esquece RG no local do crime e é localizado pela polícia

Carlos Fábio Nédia Freitas Melo, 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 30, suspeito de assaltar três pessoas no dia 22 de maio. O homem foi encontrado com a ajuda de seu RG, esquecido no local do crime, o que facilitou a investigação.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito e o comparsa, Gilvan Souza de Jesus, conhecido como "Quinha" ou "Pioneer", roubaram os celulares de três pessoas que se preparavam para entrar em um carro, na rua Almirante Barroso, no bairro do Rio Vermelho. A dupla portava simulacros de armas.

O documento, segundo os policiais, caiu quando os suspeitos fugiram e foi entregue pelas vítimas quando foram à unidade policial registrar o boletim de ocorrência. Com a cópia em mãos, a equipe facilmente localizaram Carlos Fábio no bairro do Engenho Velho de Brotas, onde mora.

O delegado Antônio Fernando do Carmo, titular da Delegacia Territorial (DT), do Rio Vermelho, contou que o homem disse, em depoimento, que era viciado e que, com a venda dos aparelhos, ele e o comparsa compraram pedras de crack.

Carlos e "Pionner", que é procurado, terão os mandados de prisão preventiva solicitados à Justiça.

