Suspeito envolvido em tentativa de roubo a carro-forte é localizado

Foi localizado na manhã desta quinta-feira, 31, um dos indivíduos que participou de uma tentativa de roubo a um carro-forte, no bairro da Fazenda Grande do Retiro. O suspeito foi ferido por seguranças e buscou atendimento no hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras. Dois carros usados pela quadrilha e uma pistola foram apreendidos.

Equipes dos Departamentos de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Repressão ao Crime Organizado (Draco), como apoio do Grupamento Aéreo (Graer) e da PM, seguem buscando o restante dos suspostos comparsas. Dentro de um dos automóveis usados foi encontrado um alvará de soltura.

adblock ativo