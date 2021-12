Suspeito é preso por morte na escada da Igreja do Bonfim

Anderson Martins dos Santos, de 21 anos, o Cabeça, terá de pagar uma penitência muito grande para ser perdoado do pecado de participar do assassinato de um homem em plena escada da Igreja do Senhor do Bonfim.

Ele deu cobertura a um traficante conhecido como Frajola para matar com um tiro e coronhadas na cabeça Cleiton dos Anjos Pereira, 29, o Marreta. O crime ocorreu na noite da última terça-feira, 19, por volta das 6h50.

Anderson foi apresentado nesta quinta, 21, no Departamento de Homicídios (DHPP) e disse que a vítima teria tentando o matar horas antes. "Ele (Marreta) tentou me matar porque tem rixa com o pessoal da minha rua", conta.

Segundo o delegado Jamal Hamad, do DHPP, Cabeça disse em depoimento que foi cobrar uma dívida de R$ 100 a Marreta, o qual não teria gostado da cobrança e tentou matá-lo, mas a arma falhou.

"Essa é a versão de Cabeça e precisa ser investigada ainda", explica o delegado. Anderson foi preso logo após o crime após ser perseguido por PMs do Batalhão Turístico e da 17ª CIPM.

Traficava no Bonfim

O comandante do policiamento regional da área BTS da PM, coronel Costa Ferreira, disse que policiais do Batalhão Turístico realizavam policiamento ostensivo na região da Igreja e iniciaram perseguição.

Segundo o oficial, Anderson foi preso no imóvel da antiga fábrica Toster, atrás da Igreja do Bonfim. "É uma ocupação irregular onde vivem muitas pessoas carentes, mas alguns marginais se aproveitam para se esconder".

Conforme a assessoria de comunicação da Polícia Civil, Cleiton vendia drogas nas imediações da Igreja. Ele tinha duas passagens pela polícia: uma em 2008 por tráfico e outra, em 2010, por associação para o tráfico. Imagens do circuito de segurança de um prédio mostram Anderson caminhando, acompanhado por Frajola, que porta um arma, momentos antes do crime.

