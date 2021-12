Suspeito é preso por morte durante assalto a ônibus

O vendedor ambulante Marcos Cézar Ribeiro de Jesus Júnior, de 20 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária pelo latrocínio que vitimou o porteiro Libânio Trindade dos Santos, 64, durante o assalto a um ônibus da empresa Integra Plataforma [linha Pirajá/ Pituba] na Avenida San Martin, no dia 15 de abril.

A prisão ocorreu na sexta-feira, 29, próximo à casa onde ele mora em Fazenda Grande do Retiro, após um vizinho informar à polícia sobre a presença dele no local. "Já estávamos monitorando a casa dele. Ao saber disso, um vizinho ligou para o 190", afirmou o delegado José Nélis Araújo, coordenador do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

De acordo com ele, Marcos Cézar atirou em Libânio, após ele esboçar uma reação. "A gente não sabe se a vítima se recusou a entregar os pertences ou se não entendeu que se tratava de um roubo", afirmou o delegado.

Marcos nega participação no crime. "No dia, eu estava em casa com minha mulher. O cara que aparece nas imagens está com o cabelo curto e o meu está grande há mais de um mês", argumentou.

Adolescente na cena

Investigações da Polícia Civil apontam que três pessoas participaram do assalto, entre as quais um adolescente de 14 anos que foi apreendido por suspeita de roubo no bairro de Brotas, no dia 20 de abril.

"Na DAI [Delegacia para o Adolescente Infrator], o adolescente confessou ter participado desse crime e apontou a participação de Marcos e Ariel, que ainda está foragido", explicou o José Nélis.

Marcos estava armado e foi quem anunciou o assalto, enquanto o adolescente e Victor Ariel Melo dos Santos recolhiam os pertences das vítimas, ainda de acordo informações da polícia.

Solto dois dias antes

"Além desse adolescente, as pessoas que estavam no coletivo o reconheceram como autor do disparo. Há também uma certeza sempre em razão da incidência. Marcos havia sido solto dois dias antes de praticar o latrocínio", disse o delegado.

No dia 13 de abril, Marcos foi preso após roubar o celular de uma transeunte na Avenida Vasco da Gama. Ele confessa esse crime, mas nega ter praticado os outros.

A polícia procura agora o terceiro suspeito de envolvimento no latrocínio. Segundo o delegado, a Justiça já concedeu um mandado de prisão preventiva contra Victor Ariel Melo dos Santos.

