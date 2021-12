Suspeito é preso pela segunda vez com drogas em Salvador

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 20, na região da Baixa Fria, na Boca do Rio, em Salvador, mesmo local onde ele foi detido no período do Carnaval 2018, com drogas. Desta vez, os policiais foram informados por denúncia anônima que havia um suspeito armado circulando na localidade.

Tiago Santos de Souza, 25 anos, foi encontrado e preso. Ele estava com uma pistola calibre 380, além de drogas e munições. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o criminoso foi apresentado na Central de Flagrantes, na avenida ACM.

