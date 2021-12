Suspeito é preso depois de roubar celular na avenida Garibaldi

Um homem foi preso depois de roubar um celular na região da avenida Garibaldi, em Salvador. O flagrante ocorreu na noite desta quinta-feira, 8, no retorno do circuito Dôdo (Barra-Ondina).

Antes de ser detido, Hebert Silva de Santana tentou fugir das equipes do Esquadrão Águia da Polícia Militar, que fazem parte do efetivo que trabalha no Carnaval, mas foi preso em seguida.

O aparelho roubado foi devolvido à vítima, segundo a polícia. Já Hebert foi encaminhado à Central de Flagrantes, na avenida ACM.

