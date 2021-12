Suspeito é preso com drogas e 10 bataclavas em Paripe

Um suspeito foi preso com drogas no bairro de Paripe, no Subúrbio de Salvador. Rodrolfo dos Passos da Conceição, 25 anos, foi flagrado com meio quilo de maconha prensada, porções da erva embalada, pinos de cocaína, balança e munições dos calibres 12 e 38.

Ele também estava com 10 bataclavas (capuz preto que cobre o rosto), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O material estava em uma mochila carregada pelo homem, que foi abordado na rua Rocha, na localidade de Tubarão, na noite desta quarta-feira, 18.

