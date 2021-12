Suspeito é preso com carro roubado na avenida Luís Eduardo Magalhães

Um carro roubado foi recuperado em uma blitz do Esquadrão Águia na noite de terça-feira, 23, na avenida Luís Eduardo Magalhães.Um suspeito identificado como Pablo Barbosa Gomes dos Santos foi preso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) os policias pararam um veículo modelo Spin de placa PJE-2596, e após buscas por documentos, foi verificado que a identificação era falsa. Pablo confessou que o carro foi roubado, na Boca do Rio, e que tinha trocado a placa do veículo. A placa verdadeira era OWV-5948

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

