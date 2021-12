Suspeito é preso após matar adolescente no Pelourinho nesta quinta

Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de matar um adolescente de 17 anos na manhã desta quinta-feira, 22, em um casarão na rua 3 de Maio, no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O corpo da vítima, logo depois, teria sido levado para a Praça da Sé.

De acordo com assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM), os policiais do 18° Batalhão da Polícia Militar prenderam Alvacy Júnior Araújo Santos minutos após o crime e o leveram para Delegacia do Turista. A vítima não teve o nome divulgado.

Ainda conforme a polícia, o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) fez a remoção do corpo e a perícia do corpo.

Informações preliminares dão conta de que uma briga pelo tráfico de drogas teria motivado o crime. O agressor e a vítima seriam amigos.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

