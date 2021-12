Suspeito é preso após furtar celulares na Parada do Orgulho LGBT

Um suspeito de furtar celulares durante a Parada do Orgulho LGBT da Bahia, realizada neste domingo, 9, no centro de Salvador, foi capturado pela polícia após ser reconhecido pelas vítimas. Cássio Diogo Reis das Neves foi abordado por policiais miltiares que desconfiaram do volume em seu bolso, onde estavam dois celulares.

Sem saber explicar a origem dos telefones, o homem foi conduzido até a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris). Como um dos smartphones não possuía senha de bloqueio, os PMs retornaram uma chamada não atendida e descobriram que o equipamento havia sido furtado.

Na unidade policial, Cássio foi reconhecido, autuado por furto e os celulares devolvidos.

adblock ativo